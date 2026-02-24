Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Данные о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие будут учитываться при встречах по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание <...> в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", — сказал он.
Совфед, в свою очередь, предупредил, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву. Сенаторы призвали провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. По их мнению, безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты, оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
