Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Данные о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие будут учитываться при встречах по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание <...> в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", — сказал он.

Представитель Кремля также назвал замыслы Лондона Парижа вопиющим нарушением всех норм и принципов международного права.

По данным СВР , западные страны, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Речь идет о скрытых поставках европейских комплектующих, оборудования и технологий.

Более того, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама. Но, как заявила российская разведка, Британия и Франция зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.

Совфед , в свою очередь, предупредил, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву . Сенаторы призвали провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. По их мнению, безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты, оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона . По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.