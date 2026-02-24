Рейтинг@Mail.ru
Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали
00:48 24.02.2026
Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали
Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали
Глава комитета по международным делам Совфеда России Григорий Карасин назвал неплохим знаком стремление участников переговоров в Женеве не предавать гласности... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
россия
женева (город)
украина
владимир мединский
григорий карасин
совет федерации рф
мирный план сша по украине
россия
женева (город)
украина
в мире, россия, женева (город), украина, владимир мединский, григорий карасин, совет федерации рф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Мирный план США по Украине
Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали

Карасин заявил о хорошем знаке после переговоров России, США и Украины в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Совфеда России Григорий Карасин назвал неплохим знаком стремление участников переговоров в Женеве не предавать гласности их детали.
"Переговорный процесс - очень сложное многоступенчатое мероприятие. И, судя по тому, что участвующие в переговорах стороны - Россия, Соединенные Штаты и Украина - стараются ничего не предавать гласности, это неплохой знак. Значит, речь идет о решении вполне конкретных вопросов. Если всё это сделать публичным, ничего из этого не выйдет", - сказал сенатор газете "Известия".
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Серьезный раскол". На Западе раскрыли детали переговоров в Женеве
22 февраля, 18:31
Он добавил, что отсутствие резких заявлений с украинской стороны также свидетельствует о том, что диалог продолжается и имеет рабочий характер.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня мероприятия он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной
15 мая 2025, 09:36
 
В миреРоссияЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийГригорий КарасинСовет Федерации РФМирный план США по Украине
 
 
