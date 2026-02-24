Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Совфеда России Григорий Карасин назвал неплохим знаком стремление участников переговоров в Женеве не предавать гласности их детали.

Он добавил, что отсутствие резких заявлений с украинской стороны также свидетельствует о том, что диалог продолжается и имеет рабочий характер.