Карасин оценил желание членов переговоров в Женеве не озвучивать их детали

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Совфеда России Григорий Карасин назвал неплохим знаком стремление участников переговоров в Женеве не предавать гласности их детали.
"Переговорный процесс - очень сложное многоступенчатое мероприятие. И, судя по тому, что участвующие в переговорах стороны - Россия, Соединенные Штаты и Украина - стараются ничего не предавать гласности, это неплохой знак. Значит, речь идет о решении вполне конкретных вопросов. Если всё это сделать публичным, ничего из этого не выйдет", - сказал сенатор газете "Известия".
Он добавил, что отсутствие резких заявлений с украинской стороны также свидетельствует о том, что диалог продолжается и имеет рабочий характер.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня мероприятия он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
