В Совфеде прокомментировали потенциальную передачу Киеву ядерного оружия
21:13 24.02.2026
В Совфеде прокомментировали потенциальную передачу Киеву ядерного оружия
В Совфеде прокомментировали потенциальную передачу Киеву ядерного оружия
Потенциальная передача Украине ядерного оружия со стороны Британии и Франции является способом взорвать систему международной безопасности, ставя мир перед... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:13:00+03:00
2026-02-24T21:13:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
александр волошин
совет федерации рф
великобритания
украина
франция
россия
великобритания
в мире, украина, франция, россия, александр волошин, совет федерации рф, великобритания
В мире, Украина, Франция, Россия, Александр Волошин, Совет Федерации РФ, Великобритания
В Совфеде прокомментировали потенциальную передачу Киеву ядерного оружия

Волошин назвал потенциальную передачу Киеву ЯО способом взрыва безопасности

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Потенциальная передача Украине ядерного оружия со стороны Британии и Франции является способом взорвать систему международной безопасности, ставя мир перед риском ядерной эскалации, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Это (передача ядерного оружия Украине – ред.) лишь способ взорвать систему международной безопасности, которую строили десятилетиями, и под шумок агрессивно продвинуть свои интересы, ставя при этом мир перед риском ядерной эскалации", - сказал Волошин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
Вчера, 16:51
Он добавил, что Россия всегда расценивала подобные шаги как прямую угрозу.
Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона, говорится в обращении Совфеда в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России
Вчера, 19:16
 
В миреУкраинаФранцияРоссияАлександр ВолошинСовет Федерации РФВеликобритания
 
 
