https://ria.ru/20260224/olimpiada-2076292411.html
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее
Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде в Италии ставит перед собой задачу стать чемпионом Игр 2030 года. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T02:06:00+03:00
2026-02-24T02:06:00+03:00
2026-02-24T02:06:00+03:00
спорт
италия
москва
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:596:1542:1463_1920x0_80_0_0_887133d0de615e05a7c47d931087c34b.jpg
https://ria.ru/20260224/filippov-2076285571.html
https://ria.ru/20260221/gosduma-2075963029.html
италия
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:579:1579:1763_1920x0_80_0_0_38a4800d985093ab179651bfbba92fa0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, москва, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Москва, Зимние Олимпийские игры 2026
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее
Призер Олимпиады в Италии Филиппов намерен стать чемпионом Игр 2030 года