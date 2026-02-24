Рейтинг@Mail.ru
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
02:06 24.02.2026
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее
Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде в Италии ставит перед собой задачу стать чемпионом Игр 2030 года. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Призер Олимпиады в Италии Филиппов поделился планами на будущее

Призер Олимпиады в Италии Филиппов намерен стать чемпионом Игр 2030 года

© AP Photo / Gabriele FacciottiНикита Филиппов на церемонии награждения
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Никита Филиппов на церемонии награждения. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде в Италии ставит перед собой задачу стать чемпионом Игр 2030 года.
Филиппов в ночь на вторник вернулся в Москву после участия в Олимпиаде-2026.
"Доволен медалью. Это мой средний результат, план минимум был взять бронзу. План на будущее - золотая медаль 2030 года", - сказал Филиппов журналистам.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут 1-17 февраля во Французских Альпах.
Филиппову 23 года. Он завоевал серебряную награду в спринте на Олимпиаде 2026 года. Спортсмен стал единственным из россиян, завоевавшим медаль на Играх в Италии. Ски-альпинизм впервые был представлен в программе Олимпиады.
