"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/odessa-2076476030.html
"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО
"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2026
"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО
Россия начнет освобождение оставшихся областей Украины, если мирное соглашение не будет подписано, заявил профессор и директор Института устойчивого развития... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:40:00+03:00
2026-02-24T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
фридрих мерц
колумбийский университет
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, фридрих мерц, колумбийский университет, нато, оон, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Колумбийский университет, НАТО, ООН, Василий Небензя
"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО

Сакс: Россия освободит другие области Украины, если мирный договор не подпишут

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия начнет освобождение оставшихся областей Украины, если мирное соглашение не будет подписано, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
"Ситуация такова, что, по моему мнению, Россия выиграет в этом конфликте и достигнет трех целей: контроль над территорией, обязательство Украины соблюдать постоянный нейтралитет и не вступать в НАТО, а также отсутствие войск НАТО, размещенных на Украине после прекращения боевых действий. <…> Если мирного соглашения не будет, то, Россия, возможно, возьмет Одессу и, вероятно, приступит к освобождению других областей Украины", — отметил он.
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:05
Эксперт добавил, что заключение мирного соглашения будет возможно, если европейские лидеры прекратят запугивать население мнимой "российской угрозой". Он также подчеркнул, что ответственность за налаживание контакта между Москвой и Брюсселем должен взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
"Украина готова". Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Вчера, 17:07
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковФридрих МерцКолумбийский университетНАТОООНВасилий Небензя
 
 
Заголовок открываемого материала