МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия начнет освобождение оставшихся областей Украины, если мирное соглашение не будет подписано, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
"Ситуация такова, что, по моему мнению, Россия выиграет в этом конфликте и достигнет трех целей: контроль над территорией, обязательство Украины соблюдать постоянный нейтралитет и не вступать в НАТО, а также отсутствие войск НАТО, размещенных на Украине после прекращения боевых действий. <…> Если мирного соглашения не будет, то, Россия, возможно, возьмет Одессу и, вероятно, приступит к освобождению других областей Украины", — отметил он.
Эксперт добавил, что заключение мирного соглашения будет возможно, если европейские лидеры прекратят запугивать население мнимой "российской угрозой". Он также подчеркнул, что ответственность за налаживание контакта между Москвой и Брюсселем должен взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
