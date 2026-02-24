Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды не планируют посещать церемонию открытия Паралимпиады, пишут СМИ
18:02 24.02.2026
Нидерланды не планируют посещать церемонию открытия Паралимпиады, пишут СМИ
Нидерланды не планируют посещать церемонию открытия Паралимпиады, пишут СМИ
Представители Нидерландов не планируют посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за присутствия национальной символики России и Белоруссии, сообщила... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Нидерланды не планируют посещать церемонию открытия Паралимпиады, пишут СМИ

ГААГА, 24 фев - РИА Новости. Представители Нидерландов не планируют посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за присутствия национальной символики России и Белоруссии, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на Олимпийский комитет Нидерландов.
В Олимпийском комитете Нидерландов заявили, что сожалеют о решении разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии.
"Ни один представитель Нидерландов не будет присутствовать на церемонии открытия в Италии 6 марта", - пишет газета.
При этом, как отметили в спортивной организации, нидерландские спортсмены могут сами решать, будут ли они присутствовать на церемонии награждения, где будет присутствовать национальная символика России и Белоруссии.
В понедельник президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
