Нидерланды не планируют посещать церемонию открытия Паралимпиады, пишут СМИ

ГААГА, 24 фев - РИА Новости. Представители Нидерландов не планируют посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за присутствия национальной символики России и Белоруссии, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на Олимпийский комитет Нидерландов.
В Олимпийском комитете Нидерландов заявили, что сожалеют о решении разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии.
"Ни один представитель Нидерландов не будет присутствовать на церемонии открытия в Италии 6 марта", - пишет газета.
При этом, как отметили в спортивной организации, нидерландские спортсмены могут сами решать, будут ли они присутствовать на церемонии награждения, где будет присутствовать национальная символика России и Белоруссии.
В понедельник президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC
23 февраля, 18:36