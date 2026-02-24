Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы - РИА Новости, 24.02.2026
17:34 24.02.2026
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы
Планы Великобритании и Франции помочь киевскому режиму получить ядерное оружие повлияют на позицию России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.02.2026
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы

Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Планы Великобритании и Франции помочь киевскому режиму получить ядерное оружие повлияют на позицию России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как во вторник сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, Великобритания и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы "грязной" бомбой. По поступающим в СВР данным, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Конечно", - сказал Ушаков в эфире "России 1", отвечая на вопрос, повлияют ли на позицию РФ сведения о намерениях Великобритании и Франции помочь киевскому режиму получить атомное оружие.
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
