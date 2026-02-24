https://ria.ru/20260224/moskva-2076474682.html
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы - РИА Новости, 24.02.2026
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы
Планы Великобритании и Франции помочь киевскому режиму получить ядерное оружие повлияют на позицию России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.02.2026
