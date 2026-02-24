https://ria.ru/20260224/moskva-2076454051.html
Подозреваемый в подрыве авто в Москве приехал из Петербурга, сообщил СК
Подозреваемый в подрыве авто в Москве приехал из Петербурга, сообщил СК - РИА Новости, 24.02.2026
Подозреваемый в подрыве авто в Москве приехал из Петербурга, сообщил СК
Подозреваемый в подрыве полицейской машины у Савеловского вокзала приехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 24.02.2026
