Президент Мексики гарантировала безопасность болельщиков на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
17:55 24.02.2026 (обновлено: 18:04 24.02.2026)
Президент Мексики гарантировала безопасность болельщиков на ЧМ-2026
Президент Мексики гарантировала безопасность болельщиков на ЧМ-2026
спорт, мексика, мехико (штат), клаудия шейнбаум
Спорт, Мексика, Футбол, Мехико (штат), Клаудия Шейнбаум
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБолельщица сборной Мексики
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Болельщица сборной Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 24 фев – РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне продолжающихся боёв с наркокартелями заверила гостей ЧМ-2026, что их безопасность в стране гарантирована и им ничего не угрожает.
"Все гарантии, все гарантии, нет никакой угрозы", - сказала Шейнбаум во время пресс-конференции.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
ФИФА может лишить Мексику стыковых матчей ЧМ, пишут СМИ
