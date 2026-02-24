Рейтинг@Mail.ru
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 24.02.2026 (обновлено: 15:49 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/matvienko-2076428257.html
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.02.2026
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко
Планы по передаче Киеву ядерного оружия снижают уровень безопасности на континенте, прежде всего для Британии и Франции, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:40:00+03:00
2026-02-24T15:49:00+03:00
киев
франция
в мире
украина
валентина матвиенко
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032003669_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5fe13c5b73f1fdafbf38a54ce66c40a.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076370133.html
киев
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032003669_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aefd955f983a7287efe72dedf1c1310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, франция, в мире, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Киев, Франция, В мире, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко

Матвиенко: планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности на континенте

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Планы по передаче Киеву ядерного оружия снижают уровень безопасности на континенте, прежде всего для Британии и Франции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По данным СВР, Британия и Франция, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, планируют передать Украине атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Речь идет о скрытых поставках европейских комплектующих, оборудования и технологий.
"Действия, которые всерьез снижают уровень безопасности на континенте в целом, но, прежде всего, для британцев и французов", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков прокомментировал данные СВР о передаче Киеву ядерного оружия
Вчера, 12:38
 
КиевФранцияВ миреУкраинаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала