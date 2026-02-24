Рейтинг@Mail.ru
Безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 24.02.2026 (обновлено: 15:46 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/matvienko-2076425899.html
Безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру, заявила Матвиенко
Безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.02.2026
Безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру, заявила Матвиенко
Статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:32:00+03:00
2026-02-24T15:46:00+03:00
россия
в мире
украина
франция
лондон
валентина матвиенко
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20260224/matvienko-2076428257.html
россия
украина
франция
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, франция, лондон, валентина матвиенко, оон, магатэ, совет федерации рф
Россия, В мире, Украина, Франция, Лондон, Валентина Матвиенко, ООН, МАГАТЭ, Совет Федерации РФ
Безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру, заявила Матвиенко

Матвиенко: статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее сенаторы обратились к парламентам Британии и Франции, СБ ООН, МАГАТЭ в связи с намерением Лондона и Парижа передать Киеву компоненты для ядерного оружия.
"Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру. Ядерного оружия на Украине быть не должно", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко
Вчера, 15:40
 
РоссияВ миреУкраинаФранцияЛондонВалентина МатвиенкоООНМАГАТЭСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала