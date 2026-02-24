Матвиенко заявила о недопустимости получения Киевом ядерного оружия

Рейтинг@Mail.ru
15:27 24.02.2026 (обновлено: 15:44 24.02.2026)
украина, в мире, франция, лондон, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, магатэ
Украина, В мире, Франция, Лондон, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, МАГАТЭ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия и его компонентов.
Ранее сенаторы обратились к парламентам Британии и Франции, СБ ООН, МАГАТЭ в связи с намерением Лондона и Парижа передать Киеву компоненты для ядерного оружия.
"Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы, раскрытой СВР, и заявить еще раз о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов", - написала спикер СФ в своем Telegram-канале.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин рассказал, к чему может привести передача ядерного оружия Киеву
УкраинаВ миреФранцияЛондонВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФООНМАГАТЭ
 
 
