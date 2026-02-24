Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Волков заявил РИА Новости, что ни один россиянин не смог бы сместить норвежцев с пьедестала в лыжном марафоне на Олимпийских играх в Италии.
На Играх выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне, в "разделке" он стал 15-м, в марафоне - пятым. Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы.
"Савелий - один из сильнейших наших лыжников. Он составил конкуренцию другим странам, но норвежцы невероятно сильны. Вряд ли кто-то смог бы поддержать тот темп. Любого российского лыжника туда привези, все равно пьедестал был бы норвежским", - сказал Волков.
"На чемпионате России прошлого года марафон выиграл Сергей Ардашев, опередив Савелия в финишном спринте. Савелий был вторым, Александр Большунов - пятым. То есть, если оценивать объективно, Савелий - один из двух сильнейших российских лыжников в классическом марафоне. Говорить о том, что кто-то другой точно боролся бы за медали, просто, но так делать не стоит. Нужно делать все, чтобы нас как можно скорее вернули в полном составе на международную арену и готовиться к этому", - добавил он.
По его словам, доминирование норвежцев не лучший вариант развития лыж с точки зрения конкуренции. "У норвежцев выстроена сильнейшая система подготовки с детства, она позволяет ковать чемпионов. Международная федерация должна работать над развитием спорта и в других странах, помогать конкурентам усиливаться. Например, IBU (Международный союз биатлонистов) активно поддерживает малые страны - выделяет финансы на оборудование, помогает с инфраструктурой. Это повышает общий уровень конкуренции", - сказал лыжник.