Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Волков заявил РИА Новости, что ни один россиянин не смог бы сместить норвежцев с пьедестала в лыжном марафоне на Олимпийских играх в Италии.

"Савелий - один из сильнейших наших лыжников. Он составил конкуренцию другим странам, но норвежцы невероятно сильны. Вряд ли кто-то смог бы поддержать тот темп. Любого российского лыжника туда привези, все равно пьедестал был бы норвежским", - сказал Волков.

По его словам, доминирование норвежцев не лучший вариант развития лыж с точки зрения конкуренции. "У норвежцев выстроена сильнейшая система подготовки с детства, она позволяет ковать чемпионов. Международная федерация должна работать над развитием спорта и в других странах, помогать конкурентам усиливаться. Например, IBU (Международный союз биатлонистов) активно поддерживает малые страны - выделяет финансы на оборудование, помогает с инфраструктурой. Это повышает общий уровень конкуренции", - сказал лыжник.