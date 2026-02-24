Рейтинг@Mail.ru
Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:05 24.02.2026 (обновлено: 10:30 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/marafon-2076330923.html
Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне
Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне
Лыжник Сергей Волков заявил РИА Новости, что ни один россиянин не смог бы сместить норвежцев с пьедестала в лыжном марафоне на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T10:05:00+03:00
2026-02-24T10:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
россия
савелий коростелев
дарья непряева
сергей ардашев
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_4cc5bd93e6aa7dc83c04140f0aaa0d79.jpg
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076088399.html
https://ria.ru/20260223/vasilev-2076190333.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_076fda568dea76902030f66500a411d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, савелий коростелев, дарья непряева, сергей ардашев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Россия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Сергей Ардашев, Зимние Олимпийские игры 2026
Волков считает, что никто из россиян не опередил бы норвежцев в марафоне

Волков: никто из россиян не смог бы опередить норвежцев в олимпийском марафоне

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкСергей Волков
Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Сергей Волков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Волков заявил РИА Новости, что ни один россиянин не смог бы сместить норвежцев с пьедестала в лыжном марафоне на Олимпийских играх в Италии.
На Играх выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне, в "разделке" он стал 15-м, в марафоне - пятым. Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде
22 февраля, 15:17
«
"Савелий - один из сильнейших наших лыжников. Он составил конкуренцию другим странам, но норвежцы невероятно сильны. Вряд ли кто-то смог бы поддержать тот темп. Любого российского лыжника туда привези, все равно пьедестал был бы норвежским", - сказал Волков.
"На чемпионате России прошлого года марафон выиграл Сергей Ардашев, опередив Савелия в финишном спринте. Савелий был вторым, Александр Большунов - пятым. То есть, если оценивать объективно, Савелий - один из двух сильнейших российских лыжников в классическом марафоне. Говорить о том, что кто-то другой точно боролся бы за медали, просто, но так делать не стоит. Нужно делать все, чтобы нас как можно скорее вернули в полном составе на международную арену и готовиться к этому", - добавил он.
По его словам, доминирование норвежцев не лучший вариант развития лыж с точки зрения конкуренции. "У норвежцев выстроена сильнейшая система подготовки с детства, она позволяет ковать чемпионов. Международная федерация должна работать над развитием спорта и в других странах, помогать конкурентам усиливаться. Например, IBU (Международный союз биатлонистов) активно поддерживает малые страны - выделяет финансы на оборудование, помогает с инфраструктурой. Это повышает общий уровень конкуренции", - сказал лыжник.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
23 февраля, 11:02
 
Лыжные гонкиСпортИталияРоссияСавелий КоростелевДарья НепряеваСергей АрдашевЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала