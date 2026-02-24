Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/lnr-2076409116.html
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ
Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:33:00+03:00
2026-02-24T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
сватово
леонид пасечник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260224/vsu-2076397809.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
кременная
сватово
в мире, луганская народная республика, кременная, сватово, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Сватово, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ

В ЛНР один человек погиб и еще двое получили ранения из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Со вчерашнего вечера ВСУ атакуют северные районы нашей республики. Под ударами оказались мирные жители... В Кременной БПЛА противника ударил по центру города. К сожалению, прохожий 75-летний мужчина погиб. Еще один человек ранен, ему оказывается медицинская помощь", - написал он на платформе Мах.
Кроме того, в Сватово украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате чего пострадала 36-летняя женщина, она доставлена в больницу.
По словам Пасечника, не прекращаются удары ВСУ по объектам энергокомплекса республики.
"Обесточены абоненты ряда населенных пунктов. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению", - добавил он.
