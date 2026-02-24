https://ria.ru/20260224/lnr-2076409116.html
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ
Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
сватово
леонид пасечник
вооруженные силы украины
в мире, луганская народная республика, кременная, сватово, леонид пасечник, вооруженные силы украины
В ЛНР два человека пострадали из-за атак ВСУ
В ЛНР один человек погиб и еще двое получили ранения из-за атак ВСУ