В Риге прямо во время лекции задержали корееведа Ланькова
Полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Андрея Ланькова, сообщает портал Delfi со ссылкой на посетителей мероприятия. РИА Новости, 24.02.2026
