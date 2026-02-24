Рейтинг@Mail.ru
Актрису Кулишенко выписали из больницы после избиения - РИА Новости, 24.02.2026
17:22 24.02.2026
Актрису Кулишенко выписали из больницы после избиения
Актриса Кристина Кулишенко рассказала РИА Новости, что ее выписали из Мариинской больницы Петербурга, куда она попала после того, как ее избили около одного из...
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Актрису Кулишенко выписали из больницы после избиения

Актрису Кристину Кулишенко выписали из больницы после избиения в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Актриса Кристина Кулишенко рассказала РИА Новости, что ее выписали из Мариинской больницы Петербурга, куда она попала после того, как ее избили около одного из заведений города.
Кулишенко пояснила, что отдыхала 23 февраля в одном из заведений Петербурга на улице Римского-Корсакова. У компании, с которой отдыхала актриса, случилась перепалка с другими посетителями и они вышли на улицу. Кулишенко получила несколько ударов от одного из мужчин, с которыми возник конфликт. По словам актрисы, охраны у заведения не было.
"Меня выписали вчера из Мариинской больницы. С полицией разбираемся. На данный момент разбита губа и болит голова, куда меня ударили", - сообщила Кулишенко.
Во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту избиения актрисы полиция проводит проверку.
Кулишенко родилась в Санкт-Петербурге, снимается в кино и сериалах. Она известна своими ролями в картинах "Онегин", "Морские дьяволы", "Первый отдел", "Проект Анна Николаевна" и других.
