Актрису Кулишенко выписали из больницы после избиения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Актриса Кристина Кулишенко рассказала РИА Новости, что ее выписали из Мариинской больницы Петербурга, куда она попала после того, как ее избили около одного из заведений города.

Кулишенко пояснила, что отдыхала 23 февраля в одном из заведений Петербурга на улице Римского-Корсакова. У компании, с которой отдыхала актриса, случилась перепалка с другими посетителями и они вышли на улицу. Кулишенко получила несколько ударов от одного из мужчин, с которыми возник конфликт. По словам актрисы, охраны у заведения не было.

"Меня выписали вчера из Мариинской больницы. С полицией разбираемся. На данный момент разбита губа и болит голова, куда меня ударили", - сообщила Кулишенко.

Во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту избиения актрисы полиция проводит проверку.