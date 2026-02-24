В Петербурге проведут проверку после избиения актрисы Кулишенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения актрисы Кристины Кулишенко в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.

По данным местного телеканала "78", инцидент произошел в баре на улице Римского-Корсакого, куда актриса пришла с двумя спутниками. Один из них перебрал с алкоголем, завязалась перепалка с другими посетителями. Когда все вышли на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.