В Петербурге проведут проверку после избиения актрисы Кулишенко
Полиция проводит проверку по факту избиения актрисы Кристины Кулишенко в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. РИА Новости, 24.02.2026
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения актрисы Кристины Кулишенко в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.
"Проводится проверка по данному факту. Накануне поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Кулишенко", - сказал собеседник агентства.
По данным местного телеканала "78", инцидент произошел в баре на улице Римского-Корсакого, куда актриса пришла с двумя спутниками. Один из них перебрал с алкоголем, завязалась перепалка с другими посетителями. Когда все вышли на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.
Кристина Кулишенко родилась в Санкт-Петербурге
, снимается в кино и сериалах. Известна своими ролями в картинах "Онегин", "Морские дьяволы", "Первый отдел", "Проект Анна Николаевна" и другим.