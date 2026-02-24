https://ria.ru/20260224/kreml-2076374848.html
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram - РИА Новости, 24.02.2026
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram
Соответствующие органы РФ принимают меры в отношении мессенджера Telegram, которые считают целесообразными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:50:00+03:00
2026-02-24T12:50:00+03:00
2026-02-24T13:30:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
telegram
технологии
павел дуров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg
https://ria.ru/20260221/telegram-2075927469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_2c3198938d1d46ed1d7f775b51bb5586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, telegram, технологии, павел дуров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Telegram, Технологии, Павел Дуров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram
Песков: в отношении Telegram принимаются меры, которые считаются целесообразными