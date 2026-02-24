Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram
12:50 24.02.2026 (обновлено: 13:30 24.02.2026)
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram
Песков прокомментировал меры в отношении Telegram

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Соответствующие органы РФ принимают меры в отношении мессенджера Telegram, которые считают целесообразными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в материале "Российской газеты", основанной на материалах ФСБ России, сообщалось, что действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму. Комментируя статью, Песков сообщил журналистам, что в мессенджере фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для страны, однако администрация платформы не сотрудничает с властями РФ.
"На основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными", - сказал Песков.
Он напомнил, что принятие мер в отношении Telegram входит в функцию соответствующих ведомств, "которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять".
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
21 февраля, 08:47
 
