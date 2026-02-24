МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Великобритания и Франция, которые должны поддерживать стабильность в мире, будучи ядерными державами, являются основными спонсорами конфликта на Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор отметил, что у Украины нет никаких возможностей для собственных разработок ядерного оружия без внешней помощи.