Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/kosachev-2076386446.html
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине
Великобритания и Франция, которые должны поддерживать стабильность в мире, будучи ядерными державами, являются основными спонсорами конфликта на Украине,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:25:00+03:00
2026-02-24T13:25:00+03:00
в мире
украина
франция
великобритания
константин косачев
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20260224/britaniya-2076312702.html
украина
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, великобритания, константин косачев, совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), магатэ
В мире, Украина, Франция, Великобритания, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), МАГАТЭ
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине

Косачев назвал Британию и Францию основными спонсорами конфликта на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Великобритания и Франция, которые должны поддерживать стабильность в мире, будучи ядерными державами, являются основными спонсорами конфликта на Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Нет никаких сомнений в том, что Великобритания и Франция как ядерные державы, по идее несущие особую ответственность за поддержание стабильности, за урегулирование конфликтов, на самом деле являются сейчас основными спонсорами продолжения конфликта на Украине. Более того, они готовы переводить его в плоскость ядерного конфликта", - сказал Косачев журналистам.
Сенатор отметил, что у Украины нет никаких возможностей для собственных разработок ядерного оружия без внешней помощи.
"То, что сейчас происходит, разумеется, должно становиться предметом самой широкой международной дискуссии, как в тех структурах, которые уполномочены следить за режимом нераспространения — это и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ и специальная конференция по соблюдению договора о нераспространении", - подчеркнул парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияВеликобританияКонстантин КосачевСовет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала