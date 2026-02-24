Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Великобритания и Франция, которые должны поддерживать стабильность в мире, будучи ядерными державами, являются основными спонсорами конфликта на Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Нет никаких сомнений в том, что Великобритания и Франция как ядерные державы, по идее несущие особую ответственность за поддержание стабильности, за урегулирование конфликтов, на самом деле являются сейчас основными спонсорами продолжения конфликта на Украине. Более того, они готовы переводить его в плоскость ядерного конфликта", - сказал Косачев журналистам.
Сенатор отметил, что у Украины нет никаких возможностей для собственных разработок ядерного оружия без внешней помощи.
"То, что сейчас происходит, разумеется, должно становиться предметом самой широкой международной дискуссии, как в тех структурах, которые уполномочены следить за режимом нераспространения — это и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ и специальная конференция по соблюдению договора о нераспространении", - подчеркнул парламентарий.