https://ria.ru/20260224/komjagin-2076472450.html
В Санкт-Петербурге похоронили солиста группы Shortparis Николая Комягина
В Санкт-Петербурге похоронили солиста группы Shortparis Николая Комягина - РИА Новости, 24.02.2026
В Санкт-Петербурге похоронили солиста группы Shortparis Николая Комягина
Солиста группы Shortparis Николая Комягина похоронили в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:26:00+03:00
2026-02-24T17:26:00+03:00
2026-02-24T17:26:00+03:00
николай комягин
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704947_0:180:2838:1776_1920x0_80_0_0_2483931676b027b65d5e75324bef9e9e.jpg
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704947_339:0:2740:1801_1920x0_80_0_0_cbbfdbf88bf312e7da78a37c01cad795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай комягин, санкт-петербург, россия
Николай Комягин, Санкт-Петербург, Россия
В Санкт-Петербурге похоронили солиста группы Shortparis Николая Комягина
В Петербурге простились с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным