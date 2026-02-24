Автомобилистов предупредили о серьезных изменениях с 1 марта

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ряд изменений, касающихся как владельцев автомобилей, так и рынка в целом, вступают в силу с 1 марта, рассказал агентству “Прайм” Юрий Чистов, генеральный директор автомобильного маркетплейса FRESH.
Важные новации коснутся продавцов и покупателей авто. Теперь не обязательно предъявлять полис ОСАГО при регистрации купленной машины. Это упростит процесс оформления. Однако ездить без ОСАГО по-прежнему нельзя.
Кроме того, уходит в прошлое 10-дневный срок на регистрацию авто новым владельцем. Раньше промедление грозило прежнему хозяину проблемами и штрафами.
“Теперь бывший собственник может спокойно подать заявление о снятии автомобиля с учета практически мгновенно, избежав штрафов за правонарушения нового владельца. Это существенно облегчает ситуацию, избавляя бывших хозяев от неприятных последствий", — уверяет Чистов.
Кроме того, меняются правила подготовки водителей и появляются новые требования к локализации такси. Это не значит, что на рынок повалят машины из такси с космическим пробегом, но при покупке следует быть внимательнее, заключил он.