Рейтинг@Mail.ru
Срок вступления в силу закона о локализации такси не будет переноситься - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/srok-2048219162.html
Срок вступления в силу закона о локализации такси не будет переноситься
Срок вступления в силу закона о локализации такси не будет переноситься - РИА Новости, 14.10.2025
Срок вступления в силу закона о локализации такси не будет переноситься
Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не будет переноситься, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:44:00+03:00
2025-10-14T16:44:00+03:00
авто
россия
тула
антон алиханов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
sollers
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/39/1562623927_0:97:3300:1953_1920x0_80_0_0_a5677e5649381f0e47e281995e6859e4.jpg
https://ria.ru/20251002/minpromtorg-2045859986.html
https://ria.ru/20250523/taksi-2018764512.html
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/39/1562623927_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_317dda7665ddaf6b932d5d6e047ccf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, тула, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), sollers, lada vesta
Авто, Россия, Тула, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Sollers, Lada Vesta
Срок вступления в силу закона о локализации такси не будет переноситься

Алиханов: закон о локализации автомобилей для такси не планируется переносить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси едет в тоннеле
Автомобиль такси едет в тоннеле - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси едет в тоннеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не будет переноситься, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. Это президентский законпроект. Он принят не так давно, и он не вступил еще в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе", - ответил он на вопрос о том, планируется ли перенос вступления в силу закона о локализации автомобилей для такси.
Автомобили такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси
2 октября, 14:34
Алиханов отметил, что для допуска автомобилей к рынку такси есть три критерия: уровень локализации, перезаключение СПИК в определенные сроки, отдельное решение правительства.
"Мы соответствующие предложения готовим, но тоже будем исходить и отталкиваться в первую очередь от уровня локализации этих автомобилей… Могу сразу сказать, что Haval, который с 2019 года работает в Туле, он в наше предложение точно попадет, потому что они выполняют условия по уровню локализации, которые брали на себя, когда подписывали специальный контакт", - сказал министр.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
Позже в ведомстве уточнили, что итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей. Перечень автомобилей, которые можно будет закупать в такси, планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор".
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Минпромторг подготовит список моделей автомобилей для такси до конца года
23 мая, 19:12
 
АвтоРоссияТулаАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)SollersLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала