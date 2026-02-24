https://ria.ru/20260224/hachanov-2076464009.html
Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира в Дубае
Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко в матче первого круга турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T17:07:00+03:00
2026-02-24T17:07:00+03:00
2026-02-24T17:17:00+03:00
теннис
спорт
александр шевченко
карен хачанов
