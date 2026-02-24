Рейтинг@Mail.ru
Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира в Дубае
Теннис
 
17:07 24.02.2026 (обновлено: 17:17 24.02.2026)
Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира в Дубае
Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира в Дубае
спорт, александр шевченко, карен хачанов
Теннис, Спорт, Александр Шевченко, Карен Хачанов
Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира в Дубае

Российский теннисист Хачанов обыграл Шевченко на старте турнира ATP 500 в Дубае

Карен Хачанов
© Фото : Сайт АТР
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко в матче первого круга турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
Встреча завершилась победой Хачанова (16-я ракетка мира) над Шевченко (92) со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.
В следующем раунде Хачанов сыграет с Дженсоном Бруксби (США).
