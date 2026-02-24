Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов

«

"Пока в планах участие в финал Гран-при России, который пройдет в начале марта в Челябинске. На чемпионат мира в Праге российских фигуристов не допустили. Надеюсь, в будущем сезоне нас допустят к международным стартам, чтобы была возможность проверить себя в соперничестве с зарубежными фигуристами", - сказал Гуменник журналистам.