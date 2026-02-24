https://ria.ru/20260224/gumennik-2076295555.html
Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов
Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов
Российский фигурист Петр Гуменник выразил надежду на то, что спортсменов из России допустят до участия в международных соревнованиях в следующем сезоне. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
международный союз конькобежцев (isu)
пётр гуменник
аделия петросян
Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов
Гуменник: надеюсь, в следующем сезоне нас допустят к международным стартам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник выразил надежду на то, что спортсменов из России допустят до участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Гуменник.
«
"Пока в планах участие в финал Гран-при России, который пройдет в начале марта в Челябинске. На чемпионат мира в Праге российских фигуристов не допустили. Надеюсь, в будущем сезоне нас допустят к международным стартам, чтобы была возможность проверить себя в соперничестве с зарубежными фигуристами", - сказал Гуменник журналистам.
На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Гуменник в ночь на вторник вернулся в Санкт-Петербург после участия в Олимпиаде-2026.