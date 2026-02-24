В Аргентине приостановили футбольные чемпионаты из-за скандала

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Исполнительный комитет Профессиональной футбольной лиги приостановил проведение чемпионатов страны на фоне обвинений в адрес Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в финансовых махинациях, сообщается на сайте AFA.
Ранее таможенно-контрольное агентство страны (ARCA) обвинило федерацию в невыплате задолженности по налоговым обязательствам, которые послужили основанием для жалобы и вызвало представителей AFA в суд для дачи показаний.
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов
27 декабря 2025, 03:10
AFA отмечает, что заранее погасила задолженность и выполнила все обязательства. Об этом уже было заявлено организацией в суде. ARCA, в свою очередь, заявляет, что не может на данный момент взыскать задолженность. Проведение футбольных чемпионатов всех возможных уровней с 5 по 8 марта приостановлено в знак протеста из-за несогласия с обвинениями ARCA.
Ранее в AFA разразился коррупционный скандал в отношении главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Полиция провела обыски в здании AFA и 13 футбольных клубах страны из-за подозрения в участии в незаконных финансовых операциях, в частности, в отмывании денег. Предполагается, что принадлежащая другу Тапии компания Sur Finanzas предоставляла тем 13 клубам, спонсором которых являлась, займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.
В середине декабря сенатор, экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич подала жалобу в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с требованием расследовать деятельность Тапии. Она считает необходимым, в частности, расследовать, на что направляются средства от рекламы, почему премии за победу в местных чемпионатах меньше, чем расходы Тапии на полеты по всему миру, кто и как управляет долгами клубов.
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ
9 декабря 2025, 16:19