В Аргентине приостановили футбольные чемпионаты из-за скандала

AFA отмечает, что заранее погасила задолженность и выполнила все обязательства. Об этом уже было заявлено организацией в суде. ARCA, в свою очередь, заявляет, что не может на данный момент взыскать задолженность. Проведение футбольных чемпионатов всех возможных уровней с 5 по 8 марта приостановлено в знак протеста из-за несогласия с обвинениями ARCA.