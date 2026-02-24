https://ria.ru/20260224/filippov-2076292554.html
"Желал нашим больше наград": призер Олимпиады о россиянах в Италии
"Желал нашим больше наград": призер Олимпиады о россиянах в Италии
"Желал нашим больше наград": призер Олимпиады о россиянах в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов признался, что желал большего количества завоеванных наград для спортсменов из России на зимних Олимпийских играх 2026...
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский ски-альпинист Никита Филиппов признался, что желал большего количества завоеванных наград для спортсменов из России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Филиппов в ночь на вторник вернулся в Москву после участия в Олимпиаде-2026.
«
"Тот факт, что я единственный вернулся с медалью, добавляет ей ценности. Это уникальное событие. Хотелось, чтобы наши взяли больше медалей, но раз так вышло, рад быть медаленосцем", - сказал Филиппов журналистам.
Филиппову 23 года. Он завоевал серебряную награду в спринте на Олимпиаде 2026 года. Спортсмен стал единственным из россиян, завоевавшим медаль на Играх в Италии. Ски-альпинизм впервые был представлен в программе Олимпиады.