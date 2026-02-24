"Уронил ее": российский призер повредил медаль Олимпиады-2026

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, говоря о серебряной медали, которую он завоевал на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, назвал награду куском металла, который напоминает ему об эмоциях, подаренных им болельщикам.

Филиппов в ночь на вторник вернулся в Москву после участия в Олимпиаде-2026.

"Была шутка, что сдам медаль на цветмет. Хочу сказать, что это просто кусок металла, который напоминает, какие эмоции я подарил себе и зрителям, и тем, кто меня поддерживает", - сказал Филиппов журналистам.

Ски-альпинист также сообщил, что его медаль получила небольшое повреждение.

« "Пока не ржавеет. Небольшой скол остался - уронил ее один раз. Медаль хорошая, увесистая. Весит 500 граммов", - добавил он.