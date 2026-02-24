ФИФА может лишить Мексику стыковых матчей ЧМ, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи чемпионата мира 2026 года и даже игры финальной части турнира из-за беспорядков в стране, сообщает The Athletic.
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.
Мексика должна принять межконтинентальные стыковые матчи 26-31 марта. Высокопоставленный чиновник ФИФА на условиях анонимности сообщил The Athletic, что организация крайне обеспокоена ситуацией в Мексике. Он предупредил, что стыковые матчи могут быть перенесены, если футбольная организация вскоре не получит гарантий безопасности. Хотя к вечеру местные власти начали восстанавливать порядок, а ФИФА выразила поддержку мексиканской стороне, уверенности, что стыковые матчи не будут перенесены, нет.
В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира, включая матч открытия. ФИФА будет рассматривать возможность переноса матчей основной части турнира только в качестве крайней меры, это произойдет лишь в том случае, если серьезные опасения будут высказаны как официальными лицами, отвечающими за безопасность, так и коммерческими партнерами. Кроме того, многие болельщики уже приобрели десятки тысяч билетов на матчи, заказали номера в отелях по завышенным ценам, и ФИФА придется возмещать им убытки в случае переноса матчей.
