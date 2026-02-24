Фон дер Ляйен ответила на дерзкое требование Зеленского

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ответ на требование Владимира Зеленского обозначить даты вступления Украины в ЕС отказалась назвать конкретные сроки, ее слова передает украинское издание "Страна.ua".
"Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный ориентир, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны назвать дату пока невозможно", — заявила она во время пресс-конференции в Киеве.
Зеленский выступил с требованием к Западу
Вчера, 09:00
Фон дер Ляйен при этом отметила, что ЕС будет оказывать помощь Украине.
Накануне Зеленский в интервью Financial Times призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
При этом, глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
При этом, глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.