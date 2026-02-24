https://ria.ru/20260224/es-2076486726.html
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 24.02.2026
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
Европейский союз готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 миллионов евро к следующей зиме, заявила во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:34:00+03:00
2026-02-24T18:34:00+03:00
2026-02-24T20:02:00+03:00
украина
евросоюз
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076498780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c45f58c77e327394a3605846a9cfb3.jpg
https://ria.ru/20260224/remont-2076487506.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076498780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f03ca0909962ebc58d5fd9f304e524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: ЕС готовит пакет экономической помощи Украине на 920 млн евро