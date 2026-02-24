Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
18:34 24.02.2026 (обновлено: 20:02 24.02.2026)
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
Европейский союз готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 миллионов евро к следующей зиме, заявила во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон... РИА Новости, 24.02.2026
украина
евросоюз
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕС готовит пакет экономической помощи Украине на 920 млн евро

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в Киеве
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в Киеве
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Европейский союз готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 миллионов евро к следующей зиме, заявила во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Пока мы помогаем (Украине - ред.) этой зимой, мы также начинаем готовиться к следующей зиме. Мы будем работать над новым, назовем это, энергетическим планом на 2026-2027 годы ,.. который будет включать в себя пакет энергетической помощи в размере 920 миллионов евро для стабилизации украинской энергетической системы", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Киеве.
Украина Евросоюз Еврокомиссия В мире Урсула фон дер Ляйен
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
