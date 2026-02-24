Рейтинг@Mail.ru
Дюрант намерен выступить на пятой Олимпиаде
22:50 24.02.2026
Дюрант намерен выступить на пятой Олимпиаде
Дюрант намерен выступить на пятой Олимпиаде
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" Кевин Дюрант заявил Федерации баскетбола США о желании выступить на домашних... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
спорт, нба
Дюрант намерен выступить на пятой Олимпиаде

© Фото : AP Photo/Sue OgrockКевин Дюрант
© Фото : AP Photo/Sue Ogrock
Кевин Дюрант. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" Кевин Дюрант заявил Федерации баскетбола США о желании выступить на домашних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Дюрант является первым спортсменом, завоевавшим четыре золотые медали в командном виде спорта на Олимпийских играх. Он становился олимпийским чемпионом со сборной США в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах.
"Моя любовь к сборной США не имеет себе равных, поэтому я хотел бы быть ее частью до конца своей карьеры. Я знаю, что мне предстоит много работы, чтобы попасть в эту команду", - цитирует 37-летнего Дюранта Ассошиэйтед Пресс.
Дюрант дважды становился чемпионом НБА с "Голден Стэйт Уорриорз", признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата и дважды MVP финала НБА. Дюрант - чемпион мира 2010 года в составе сборной США.
