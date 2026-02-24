https://ria.ru/20260224/durov-2076325992.html
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ
Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:26:00+03:00
2026-02-24T09:26:00+03:00
2026-02-24T09:26:00+03:00
россия
павел дуров
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
https://ria.ru/20260219/bortnikov-2075482188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел дуров, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Павел Дуров, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ
"Российская газета": действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму