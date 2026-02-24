Рейтинг@Mail.ru
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
09:26 24.02.2026
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ
2026
Действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму, пишут СМИ

"Российская газета": действия Дурова расследуют по делу о содействии терроризму

Павел Дуров
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на материалах ФСБ России.
"Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - пишет издание.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава ФСБ раскритиковал Дурова
19 февраля, 14:21
 
