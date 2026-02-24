ЕК не увидела проблем с доступом Венгрии и Словакии к нефти

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Венгрия и Словакия не сталкиваются с перебоями поставок из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", чрезвычайной ситуации в странах ЕС нет, сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.