ЕК не увидела проблем с доступом Венгрии и Словакии к нефти - РИА Новости, 24.02.2026
15:21 24.02.2026 (обновлено: 15:26 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/druzhba-2076423246.html
ЕК не увидела проблем с доступом Венгрии и Словакии к нефти
в мире
венгрия
словакия
украина
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
словакия
украина
в мире, венгрия, словакия, украина, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз
Итконен: Венгрия и Словакия не сталкиваются с перебоями из-за "Дружбы"

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Венгрия и Словакия не сталкиваются с перебоями поставок из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", чрезвычайной ситуации в странах ЕС нет, сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"Немного о ситуации. В последние несколько дней появилось много сообщений, много заявлений по этому поводу, и наша информация такова, но она не связана с нефтепроводом "Дружба" и с тем, на каком этапе подготовки мы находимся. Ни одна страна не сталкивается с какими-либо чрезвычайными перебоями поставок, энергоресурсы поступают, в том числе и на Украину. Что касается Словакии и Венгрии, у них есть свои резервы, нефтяные запасы, поэтому ни в одном из наших государств-членов нет чрезвычайной ситуации. Мы также не прогнозируем краткосрочных проблем с поставками", - сказала она.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе", сообщают СМИ
Вчера, 11:07
Итокен добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве может обсудить с Зеленским ситуацию вокруг нефтепровода.
"Завтра на уровне экспертов состоится заседание Координационной группы по нефти, будет проведена полная оценка текущей ситуации", - добавила представитель ЕК.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Нефтепровод Дружба в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена
Вчера, 11:32
 
