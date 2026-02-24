Что стало с собакой, которую выгнали из пиццерии в Челябинске

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бездомная собака прибилась к крыльцу пиццерии больше года назад. Пожилая, пугливая, с печальными глазами. Цокольный этаж стал для нее домом — насколько вообще кусок бетона под ногами может быть домом для живого существа.
А в феврале 2026 года из-за нее разразился скандал, который заставил десятки тысяч людей объявить бойкот целой сети.
Жизнь под навесом
Додобоня появилась у входа в пиццерию "Додо Пицца" в Челябинске на улице Воровского осенью 2024-го. Однажды утром сотрудники увидели дворняжку, которая жалась к стене и боялась каждого шороха. Коллектив взял над ней негласное шефство.
"Мы стали для нее семьей: кормили, поили, укрывали отдельным пледом в морозы и даже дали ей кличку. Гости улыбались, видя такую заботу. Это и есть тот самый уют, о котором кричит реклама "Додо", верно?" — рассказывает курьер Михаил Савицкий.
Мужчина нарезает пиццу
Додобоня стала чем-то вроде неофициального талисмана заведения.
Собака не заходила внутрь. Она лежала на плитке крыльца, под навесом. Не мешала ни работникам, ни клиентам.
Ультиматум руководства
В начале февраля 2026-го в пиццерии сменилось руководство. Новая управляющая сразу поставила ультиматум. В рабочий чат пришло сообщение: "Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней". Скриншот этого сообщения позже разлетелся по соцсетям.
Запретили выносить плед. Запретили ставить миску с кормом.
"Раньше управляющая на это глаза закрывала, потому что она считала просьбы сверху абсурдными. А новенькая сразу в ультимативной форме начала предписания исполнять", — объясняет Михаил.
Температура в Челябинске опустилась до минус 20 градусов. Михаил увидел Додобоню на крыльце — она лежала на холодной плитке и дрожала. Пройти мимо он не смог.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки едет по улице во время снегопада
Курьер службы доставки едет по улице во время снегопада
"Я сразу взял ее плед (тот самый, которым мы уже год укрывали собаку) и ее укутал", — рассказывает он. Через 15 минут его вызвали к управляющей. Немедленно уволили и исключили из рабочего чата. Остальным пригрозили той же участью.
Подписать "добровольное" соглашение о расторжении договора Савицкий отказался. Тогда ему предъявили новое обвинение — порча имущества. Того самого пледа.
Когда об этом узнала страна
Михаил обратился с жалобой в главный офис компании. Ее проигнорировали. Тогда он решил предать случившееся огласке.
История взорвала соцсети. Волна критики и хейта обрушилась на сеть пиццерий 23 февраля, в День защитника Отечества. На ситуацию отреагировал даже Совет Федерации.
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкВнеплановое заседание Совета Федерации России
Внеплановое заседание Совета Федерации России
Сенатор Айрат Гибатдинов написал в своем Telegram-канале: "На мой взгляд, руководству сети необходимо провести служебное расследование и восстановить Михаила. Доброта не должна наказываться".
Версия компании
"Додо Пицца" выступила с официальным заявлением: "Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем".
В пресс-службе заверили, что провели внутреннюю проверку и убедились: "Договор с курьером был расторгнут по совокупности зафиксированных нарушений: регулярные опоздания, прогулы, а также нарушения деловой этики".
Версия Михаила
Савицкий настаивает, что ни о каких претензиях к его работе речи не шло.
"У нас каждый день курьеры опаздывают, это нормально. У нас машины, они ломаются, застревают в сугробах зимой, аккумуляторы высаживаются и прочее. Опоздания были у всех. <...> Я всегда отправлял фотоотчет или видео: опаздываю, потому что машина не запускается, колесо спустило. Мог на две минуты опоздать, мог на час. У нас люди опаздывали по полдня, и ничего страшного", — объясняет он.
© Depositphotos.com / encrierВодитель в светоотражающем жилете у автомобиля
© Depositphotos.com / encrier
Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля
Он задает логичный вопрос: "Они пытаются съехать на то, что уволили за какие-то мои давнишние косяки. Но почему вы тогда четыре дня назад со мной договор перезаключили еще на год вперед?"
Днем ранее, уже после увольнения, Михаил вернулся к стенам пиццерии. Додобоня лежала на прежнем месте — на холодной плитке, засыпанная снегом. Бывшие коллеги, по его словам, боялись теперь помогать ей.
Операция по спасению
"Самым главным для меня было помочь собаке до конца", — утверждает Михаил.
Он связался с приютом "Того". Началась многочасовая операция по поимке Додобони — она очень трусливая. В итоге дворняжку доставили в приют. Разместили в теплой будке.
© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудник службы по отлову бродячих животных демонстрирует дротики со снотворным во время рейда по отлову бродячих животных
Сотрудник службы по отлову бродячих животных демонстрирует дротики со снотворным во время рейда по отлову бродячих животных
"Собака диковатая, к людям относится крайне осторожно и на близкое расстояние не подпускает. Адаптация таких животных в семье — длительный процесс, не всегда удачный. <...> Просим проявить терпение и дать нам время на оценку характера и настроя Бони, а также дать время на адаптацию. Скорей всего, вся эта ситуация доставила ей стресс, поэтому ей нужно время, чтобы успокоиться и начать нам доверять", — просят в приюте.
Извинения и обещания
Позже генеральный директор Dodo Brands Дмитрий Соловьев выступил с развернутым комментарием.
"Ситуация получилась болезненной и неоднозначной. Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон", — заявил он.
Компания пообещала взять на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход Додобони до тех пор, пока ей не найдут постоянный дом. С Михаилом, по словам руководства, контакт найден. Никаких штрафов за плед не будет, зарплату он получит полностью.
Сам Савицкий заявил РИА Новости: "Связывалось со мной региональное представительство, ни к какому мнению не пришли, просто пытаются что-то сделать. Они пытаются, может быть, решить по поводу компенсации или трудоустроить. Они у меня не спрашивали. Пока диалог идет. Мы общаемся."