Что стало с собакой, которую выгнали из пиццерии в Челябинске

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бездомная собака прибилась к крыльцу пиццерии больше года назад. Пожилая, пугливая, с печальными глазами. Цокольный этаж стал для нее домом — насколько вообще кусок бетона под ногами может быть домом для живого существа.

А в феврале 2026 года из-за нее разразился скандал, который заставил десятки тысяч людей объявить бойкот целой сети.

Жизнь под навесом

Додобоня появилась у входа в пиццерию "Додо Пицца" в Челябинске на улице Воровского осенью 2024-го. Однажды утром сотрудники увидели дворняжку, которая жалась к стене и боялась каждого шороха. Коллектив взял над ней негласное шефство.

"Мы стали для нее семьей: кормили, поили, укрывали отдельным пледом в морозы и даже дали ей кличку. Гости улыбались, видя такую заботу. Это и есть тот самый уют, о котором кричит реклама "Додо", верно?" — рассказывает курьер Михаил Савицкий.

Додобоня стала чем-то вроде неофициального талисмана заведения.

Собака не заходила внутрь. Она лежала на плитке крыльца, под навесом. Не мешала ни работникам, ни клиентам.

Ультиматум руководства

В начале февраля 2026-го в пиццерии сменилось руководство. Новая управляющая сразу поставила ультиматум. В рабочий чат пришло сообщение : "Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней". Скриншот этого сообщения позже разлетелся по соцсетям.

Запретили выносить плед. Запретили ставить миску с кормом.

"Раньше управляющая на это глаза закрывала, потому что она считала просьбы сверху абсурдными. А новенькая сразу в ультимативной форме начала предписания исполнять", — объясняет Михаил.

Температура в Челябинске опустилась до минус 20 градусов. Михаил увидел Додобоню на крыльце — она лежала на холодной плитке и дрожала. Пройти мимо он не смог.

"Я сразу взял ее плед (тот самый, которым мы уже год укрывали собаку) и ее укутал", — рассказывает он. Через 15 минут его вызвали к управляющей. Немедленно уволили и исключили из рабочего чата. Остальным пригрозили той же участью.

Подписать "добровольное" соглашение о расторжении договора Савицкий отказался. Тогда ему предъявили новое обвинение — порча имущества. Того самого пледа.

Когда об этом узнала страна

Михаил обратился с жалобой в главный офис компании. Ее проигнорировали. Тогда он решил предать случившееся огласке.

История взорвала соцсети. Волна критики и хейта обрушилась на сеть пиццерий 23 февраля, в День защитника Отечества. На ситуацию отреагировал даже Совет Федерации.

Сенатор Айрат Гибатдинов написал в своем Telegram-канале: "На мой взгляд, руководству сети необходимо провести служебное расследование и восстановить Михаила. Доброта не должна наказываться".

Версия компании

"Додо Пицца" выступила с официальным заявлением : "Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем".

В пресс-службе заверили, что провели внутреннюю проверку и убедились: "Договор с курьером был расторгнут по совокупности зафиксированных нарушений: регулярные опоздания, прогулы, а также нарушения деловой этики".

Версия Михаила

Савицкий настаивает, что ни о каких претензиях к его работе речи не шло.

"У нас каждый день курьеры опаздывают, это нормально. У нас машины, они ломаются, застревают в сугробах зимой, аккумуляторы высаживаются и прочее. Опоздания были у всех. <...> Я всегда отправлял фотоотчет или видео: опаздываю, потому что машина не запускается, колесо спустило. Мог на две минуты опоздать, мог на час. У нас люди опаздывали по полдня, и ничего страшного", — объясняет он.

Он задает логичный вопрос: "Они пытаются съехать на то, что уволили за какие-то мои давнишние косяки. Но почему вы тогда четыре дня назад со мной договор перезаключили еще на год вперед?"

Днем ранее, уже после увольнения, Михаил вернулся к стенам пиццерии. Додобоня лежала на прежнем месте — на холодной плитке, засыпанная снегом. Бывшие коллеги, по его словам, боялись теперь помогать ей.

Операция по спасению

"Самым главным для меня было помочь собаке до конца", — утверждает Михаил.

Он связался с приютом "Того". Началась многочасовая операция по поимке Додобони — она очень трусливая. В итоге дворняжку доставили в приют. Разместили в теплой будке.

"Собака диковатая, к людям относится крайне осторожно и на близкое расстояние не подпускает. Адаптация таких животных в семье — длительный процесс, не всегда удачный. <...> Просим проявить терпение и дать нам время на оценку характера и настроя Бони, а также дать время на адаптацию. Скорей всего, вся эта ситуация доставила ей стресс, поэтому ей нужно время, чтобы успокоиться и начать нам доверять", — просят в приюте.

Извинения и обещания

Позже генеральный директор Dodo Brands Дмитрий Соловьев выступил с развернутым комментарием.

"Ситуация получилась болезненной и неоднозначной. Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон", — заявил он.

Компания пообещала взять на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход Додобони до тех пор, пока ей не найдут постоянный дом. С Михаилом, по словам руководства, контакт найден. Никаких штрафов за плед не будет, зарплату он получит полностью.