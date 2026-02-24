Рейтинг@Mail.ru
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила - РИА Новости, 24.02.2026
17:13 24.02.2026
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила
2026
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила

Курьер пиццерии "Додо Пицца"
Курьер пиццерии "Додо Пицца" . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев - РИА Новости. Уволенный сотрудник пиццерии "Додо Пицца" из Челябинска Михаил Савицкий рассказал РИА Новости, что руководство компании пытается с ним договориться о компенсации или трудоустройстве, ведется соответствующий диалог.
По словам Савицкого, он проработал в Челябинске курьером "Додо Пиццы" полтора года.
"Уволила (управляющая – ред.), да. По факту. Сейчас они пытаются что-то решить. Связывалось со мной региональное представительство, ни к какому мнению не пришли, просто пытаются что-то сделать. Они пытаются, может быть, решить по поводу компенсации или трудоустроить. Они у меня не спрашивали. Пока диалог идет. Мы общаемся", - сказал он.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что курьер сети "Додо Пицца" Михаил уволен по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. "Додо Пицца" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировали еще раньше.
Курьер во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа средняя зарплата курьеров в России
18 января, 01:36
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала