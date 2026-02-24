https://ria.ru/20260224/rabota-2076467089.html
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила - РИА Новости, 24.02.2026
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила
Уволенный сотрудник пиццерии "Додо Пицца" из Челябинска Михаил Савицкий рассказал РИА Новости, что руководство компании пытается с ним договориться о... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:13:00+03:00
2026-02-24T17:13:00+03:00
2026-02-24T17:13:00+03:00
додо пицца
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076466917_0:201:2921:1844_1920x0_80_0_0_cb231bd9ee6bb9219c455664a424f7a8.jpg
https://ria.ru/20260118/kurer-2068562372.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076466917_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_58ad534c7669b308cb4ffa3a594eabd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
додо пицца, челябинск
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила
Уволенный курьер "Додо Пицца": решается вопрос обратного трудоустройства
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев - РИА Новости. Уволенный сотрудник пиццерии "Додо Пицца" из Челябинска Михаил Савицкий рассказал РИА Новости, что руководство компании пытается с ним договориться о компенсации или трудоустройстве, ведется соответствующий диалог.
По словам Савицкого, он проработал в Челябинске курьером "Додо Пиццы" полтора года.
"Уволила (управляющая – ред.), да. По факту. Сейчас они пытаются что-то решить. Связывалось со мной региональное представительство, ни к какому мнению не пришли, просто пытаются что-то сделать. Они пытаются, может быть, решить по поводу компенсации или трудоустроить. Они у меня не спрашивали. Пока диалог идет. Мы общаемся", - сказал он.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что курьер сети "Додо Пицца" Михаил уволен по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. "Додо Пицца" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировали еще раньше.