"Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину, потому что это будет означать окончание этой войны", — говорит министр обороны Великобритании Джон Хили. Только настоящий англичанин так может: солгав в каждом слове, четко заявить свою цель. Хили как раз таков — настоящий англичанин, потомственная элита, британское глубинное государство, которое многие спешат похоронить, хотя оно вечно, как слякоть.

Джон Хили решает задачу попроще, из разряда текущих: печется не об окончании конфликта, а о его продлении. Угроза ввода британских войск нужна, чтобы война длилась столько, сколько Украина сможет выдержать, пока не погибнет. В переводе с британского на украинский понятийный аппарат будет как-то так: вы сперва победите Россию, а потом придем мы, чтобы разделить плоды победы. Только они не придут.

Другая ложь в том, что Хили хочет быть министром обороны. На самом деле он хочет стать премьер-министром. Это тоже не только его задача, а элиты в целом: предотвратить ситуацию, при которой власть перетечет в руки классово неблизких — внутрипартийной оппозиции правительства Кира Стармера

Стармер еще одна кляча, которую элите в обозримой перспективе предстоит сменить, поставив нового лидера Лейбористской партии и, соответственно, нового премьера. Проблема в том, что все партийные фавориты (Анджела Рэйнер, Уэс Стритинг, Шабана Махмуд) представляют не глубинное государство, а глубинный народ: они от чавов, из трущоб, со страниц Диккенса. И хотя вроде бы свои, вовремя прикормленные, доверять таким людям власть и противостояние с Россией верхи не могут. Их фаворит — это истинный англичанин Хили, даже внешне похожий на персонажа классической британской литературы: Горлума.

Сын тюремщика и командора ордена Британской империи закончил школу, которой 350 лет, и Кембридж , которому 800. Трудовую биографию начал в качества журналиста, а потом редактора еженедельного журнала о британском парламенте, где депутаты пишут про депутатов. На ответственных постах занимался всем по чуть-чуть — экономикой, финансами, образованием, строительством, здравоохранением, но в последние пять лет его профиль в Лейбористской партии — это Украина и противостояние с Россией.

Бывали в этой партии похуже времена, но не было подлей. Когда-то лейбористы действительно имели альтернативный взгляд на политику Британии, будь то права рабочих или отношения с Россией, но экс-премьер Тони Блэр встроил их в глобальную англосаксонскую элиту с ориентацией на США и власть старых денег. Хили — политик блэровского призыва, выступавший горячим сторонником вторжения в Ирак , одновременно специализируясь на защите прав инвалидов. Это называется "британский цинизм".

Когда эра Блэра позорно завершилась, лидером лейбористов стал его антипод Джереми Корбин — удивительно приличный для британского политика человек, несмотря на радикализм во взглядах. Хили был его внутренним врагом, и после победы над Корбиным как над "красной угрозой" возвысился при Стармере как духовном наследнике Блэра до главного по обороне — сперва в теневом правительстве, потом в настоящем.

Как ответственный за экскалибур захиревшей, но все еще влиятельной и амбициозной империи он выступает за увеличение расходов дефицитного бюджета на армию, за "лидерство в НАТО" и "пакт с Германией", за "непоколебимую поддержку" Израиля Тайваня и Украины. Благодаря усилиям Хили Британия в 2025 году поставила в ВСУ вооружений на рекордную сумму — больше, чем в любой другой год конфликта. С тех пор единственная государственная награда, которая у него есть, это украинский орден "За заслуги" первой степени. Перед собственным народом верифицированных заслуг у него нет.

Министр обороны чужак и в британской армии, и в рабочей партии. Он представляет именно элиту во всем ее злонравии и кривозубии — и именно в тот момент, когда под ней зашаталась земля из-за экономического кризиса, упадка правящего дома, усталости общества и перемен в мировой политике.

При этом Хили отвечает за оборону старой власти на ближних рубежах — должен подменить Стармера, если тот рухнет. На дальних рубежах работают другие люди, и результаты их работы тоже хорошо видны. На горизонте нескольких лет (максимум — после выборов в 2029-м) обрушится все лейбористское правительство вместе со Стармером, Хили и всеми, кто будет к тому моменту на борту, а премьером готовится стать лидер партии Reform UK Найджел Фарадж . Только он уже не прежний бунтарь, а базовый русофоб с заметно более мягким отношением к миграции, как и полагается политику из Британии — вотчине глобализма и антироссийской пропаганды.

Интригой или подкупом, подлостью или силой, так или иначе, но англосаксонская элита не отдаст власть чужим людям, как-нибудь выкрутится — достаточно для этого скользка. Их украинским протеже будет выкрутиться посложнее. Зеленскому, например, понадобится не меньше, чем новая личность. Потому что, сколько веревочке ни виться, она затянется на его шее. Британцы, если понадобится, и затянут — приберут отработанный материал, который слишком много знает.

Но пока они ладят. Перед челядью и европейскими спонсорами Зеленский поставил задачу обеспечить ему ресурсов еще на три года войны — до прихода нового президента США, так как с нынешним отношения не сложились. Поддержка ЕС сбоит — брюссельский корабль заносит из-за сопротивления стран вроде Венгрии Словакии . Зато Хили от лица Британии поспешил подтвердить, что вписывается в проект по продолжению войны, пока еще не вмерла Украина, его прелесть.