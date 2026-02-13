Власть в Британии наконец-то отдадут простому народу

Великобритания — обитель зла и цитадель "старых денег". Таков популярный образ королевства в российской публицистике, авторы которой часто видят взаимосвязь: потому она, мол, и обитель зла, что цитадель "старых денег". За интригами, заговорами, провокациями и агрессиями стоят развращенные наследственные элиты, а под ними там совсем другой народ, "люди как люди".

Насколько это справедливо, узнаем до конца года. К тому времени в Британии должен смениться премьер-министр. В том, что Кира Стармера низвергнут с поста лидера правящей Лейбористской партии, уверены многие, включая тех, кто премьера поддерживает, а это большие оригиналы, ведь его правительство борется за звание самого непопулярного в истории.

Уже неважно, что в нем плохо, потому что плохо примерно все: проблемы, доставшиеся от тори, не решены, зато нажиты новые, а приятных перспектив не прослеживается, кроме одной — Стармера все-таки уберут. Скорее всего, летом, после неизбежного поражения лейбористов на майских выборах, когда англичане будут избирать муниципальную власть, а шотландцы и валлийцы — местные парламенты.

К сожалению, пока британское государство не развалилось окончательно, нельзя просто уволить Стармера, закрыть лавочку и выбросить ключи в Северное море . Премьера будут на кого-то менять, а скамейка запасных из-за британских законов и ситуации в партии довольно короткая. Ее будущий лидер (премьер. — Прим. ред.) должен быть действующим депутатом с базой сторонников, чтобы пройти через горнило праймериз. Перспективных кандидатов всего трое. И вот они как раз — народ.

Наилучшие шансы у бывшего министра местного самоуправления Анджелы Рэйнер, рыжей бестии из Стокпорта. Это город английских ткачей, британское Иваново, примыкающее к британскому Челябинску (Манчестеру). Из-за промышленного упадка нынешнего и прошлого веков Стокпорт деградировал, погряз в преступности и стал мрачным местом. Но даже по его меркам семья Рэйнер была нищей и неблагополучной: трое детей в социальном жилье, неграмотная из-за биполярного расстройства мать, горбатящаяся на трех работах бабушка-кормилица.

В 16 лет Рэйнер навсегда бросила школу из-за беременности. Теперь у нее самой трое детей от двух неудачных браков, в том числе незрячий сын с эпилепсией. Уже в 37 лет она стала бабушкой, при этом внучке был поставлен диагноз "аутизм". Но именно ответственность за детей, по признанию политика, заставила ее оттолкнуться от дна, пройти социальные курсы, устроиться сиделкой, выучить язык жестов, вступить в профсоюз, а оттуда — в Лейбористскую (то есть рабочую) партию, где дошла до поста зампредседателя благодаря уму, харизме, пробивному характеру и обаятельной непосредственности. У Рэйнер до сих пор проскакивает "простецкий", нелитературный английский, который она, впрочем, считает своей фишкой.

Сейчас экс-министр не занимает никаких постов — ушла в отставку, когда ее уличили в том, что она недоплатила налог на недвижимость (якобы по ошибке). Однако на ее популярности это несильно сказалось, поэтому ожидается камбэк в большую политику — сразу на самый верх.

Конкуренцию ей может составить министр здравоохранения Уэс Стритинг. Он из столичного Лондона , но тоже из социального жилья в бедняцком районе. В тюрьме сидели дед Стритинга (за грабежи), бабка Стритинга и отец Стритинга, но уже после того, как ушел из семьи. Мать родилась в тюремной больнице, нынешнего министра родила в 17 лет, а всего у нее семеро по лавкам.

Если описать Стритинга в двух словах, то он гик (то есть умник) и гей* (это понятно). Отличные оценки открыли ему дорогу в университет, через студенческое самоуправление он примкнул к лейбористам, прошел по длинной партийной лестнице и считался вероятным преемником Стармера, пока не опубликовали "файлы Эпштейна", где нашли фамилию посла в США Питера Мандельсона, которого Стритинг громогласно поддерживал.

Предмет обвинения — передача секретных сведений, строго говоря, государственная измена. Если бы Мандельсон участвовал в оргиях с малолетними девочками, партия бы меньше расстроилась, но сильно удивилась, так как он давно и открыто "по мальчикам"*. Стритинг тоже. Так внутрицеховая солидарность привела вундеркинда к шпионскому скандалу, а в Британии со времен "кембриджской пятерки" нервно относятся к голубому отливу на шпионских скандалах. Это понизило шансы гика на премьерство с преимущественных на вероятные.

Третий претендент — министр внутренних дел Шабана Махмуд. Она мусульманка, дочь пакистанцев из Кашмира , но в сравнении с Рэйнер и Стритингом может считаться мажоркой, так как ее отец возглавлял ячейку лейбористов в Бирмингеме . Впрочем, семья с четырьмя детьми не жировала — жила с магазинчика, где мать главы британской полиции работала продавщицей.

Ключом к успеху стал округ в Бирмингеме. Когда-то его представлял в парламенте премьер-министр Чемберлен, но к концу холодной войны белые британцы стали в нем меньшинством (первый случай подобного рода в Англии ), так что избрание кого-то вроде Махмуд стало вопросом времени. Потомки мигрантов из Африки , Индостана, Ямайки и других регионов некогда необъятной империи — это теперь тоже простой британский народ. Проще некуда.

Все трое кандидатов по-своему парадоксальны. У Махмуд самый жесткий подход к миграции, она представляет консервативное ("синее") крыло партии. Гея* Стритинга критиковали за невосторженное отношение к "защите прав трансгендеров" и считают набожным христианином. А самая либеральная, принимающая и всепрощающая — это Рэйнер из глубинного английского народа, который, как считалось, всей этой мультикультурности и прочих извращений не терпит.

И никто из них не "белый привилегированный цисгендерный мужчина" — совокупный отрицательный образ в глазах новых левых. Белых и цисгендерных, можно сказать, представляет Стармер — и он постарался, чтобы конкурентов у него не было.

Одна из главных причин, по которой тройка фаворитов выглядит так, как выглядит, — чистки в партии, учиненные Стармером в отношении людей предшественника, "троцкиста" Джереми Корбина , за что он получил кличку Кир Сталин. А тех, кто "корбинистом" не был, но представлял опасность как потенциальный соперник, он тем или иным способом обезвредил. Например, по надуманному предлогу не дал избраться в парламент манчестерскому мэру Энди Бернему и этим закрыл тому путь в премьеры, хотя Бернем популярнее всех вышеупомянутых.

Нынешний премьер, что и говорить, силен в дворцовых интригах. Его семья тоже не из сливок общества, а эдакий нижний средний класс, но к моменту воцарения в партии Стармер побывал королевским прокурором, удачно женился и прочно врос в элиту, переняв ее методы. Теперь элита перехитрила сама себя, раз правительство уплывает в руки классово неблизких, а новым премьером станет персонаж либо Диккенса, либо Киплинга, пока простые белые мужчины не приведут к власти Найджела Фараджа

Но и с такой Британией мы вряд ли найдем взаимопонимание. Потому что нет Британии элоев и Британии морлоков. Точнее, есть, но это их внутренние разборки, а в плане посыла вовне будущая власть британского народа не будет отличаться от нынешней так, как хотелось бы нам.

Может, это не обитель зла. Может, всего лишь обитель козла. Но место по-любому проклятое.