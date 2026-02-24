Рейтинг@Mail.ru
В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 24.02.2026 (обновлено: 20:51 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/bomba-2076503072.html
В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой
В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой - РИА Новости, 24.02.2026
В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой
Британские власти не признали, что считают нужным снабдить Украину атомной бомбой. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:33:00+03:00
2026-02-24T20:51:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
европарламент
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
https://ria.ru/20260224/britaniya-2076494932.html
https://ria.ru/20260224/posolstvo-2076493700.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европарламент, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европарламент, Совет Федерации РФ
В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой

Представитель Стармера отрицает планы Британии передать ядерное оружие Киеву

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Британские власти не признали, что считают нужным снабдить Украину атомной бомбой.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
Вчера, 19:17
"В этом нет ни капли правды", - заявил представитель Даунинг-стрит, слова которого приводит Sky News.
Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона, говорится в обращении Совфеда в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ.
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Вчера, 19:11
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропарламентСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала