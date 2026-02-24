Биолог объяснила, почему воробьи толстеют в городской среде

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воробьи в городской среде питаются рядом с точками быстрого питания, что отрицательно сказывается на их здоровье и приводит к ожирению, сообщила РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

"Многие городские звери и птицы питаются рядом с разными точками быстрого питания. Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы, и, видимо, многие другие виды тоже могут. В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье. Если ты набираешь вес, у тебя меняется гормональный фон, а он может меняться в сторону ухудшения размножения, в частности. То же самое происходит с животными, они же млекопитающие. У них все то же самое, и у птиц тоже", - сказала Феоктистова.

Биолог уточнила, что все проблемы, которые возникают у людей в городской среде, возникают там и у животных, так как основные пути метаболизма у них схожи.

"Мы плохо засыпаем от светового загрязнения, и у них эти проблемы могут возникнуть - но мы же живем в таких условиях. Более того, мы стремимся в города, и они тоже, как ни странно, лучше выживают в городе, потому что на них здесь меньше охотятся хищники. Хищных птиц в городе гораздо меньше, чем в пригороде или в других территориях", - отметила Феоктистова.