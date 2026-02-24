https://ria.ru/20260224/ardashev-2076325384.html
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России
Лыжник Сергей Ардашев рассказал РИА Новости, что первые ночи в Южно-Сахалинске получились тяжелыми из-за смены часовых поясов, но он смог адаптироваться и... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T09:23:00+03:00
2026-02-24T09:23:00+03:00
2026-02-24T09:23:00+03:00
лыжные гонки
сергей ардашев
чемпионат россии по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829587927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_367ebdb192d5bd3026cc2cd9c4ddf225.jpg
https://ria.ru/20260221/sport-2075981695.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829587927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a799b1e06c3baf953806995d9486784.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ардашев, чемпионат россии по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Сергей Ардашев, Чемпионат России по лыжным гонкам
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России
Лыжник Ардашев рассказал, что первые ночи на Сахалине вышли непростыми