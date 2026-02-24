Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России
Лыжные гонки
 
09:23 24.02.2026
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России
2026
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Ардашев рассказал РИА Новости, что первые ночи в Южно-Сахалинске получились тяжелыми из-за смены часовых поясов, но он смог адаптироваться и должен быть готов к чемпионату России.
Чемпионат России впервые состоится в Южно-Сахалинске, соревнования пройдут на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" с 25 февраля по 8 марта.
«
"Чемпионат России впервые проходит здесь. Соревнования в другом часовом поясе - это, конечно, необычно. Разница с Москвой - восемь часов, и нужно время, чтобы перестроиться. Первые ночи были непростыми. Мы специально выстраивали режим так, чтобы прилететь сюда и лечь спать поздно, подстроиться под местное время. Я не ложился спать до последнего, приходилось перетерпеть. Сейчас уже адаптировались", - сказал Ардашев.
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона
21 февраля, 15:54
 
Лыжные гонкиСергей АрдашевЧемпионат России по лыжным гонкам
 
