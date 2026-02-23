https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076158466.html
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что приготовили для Украины
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что приготовили для Украины - РИА Новости, 23.02.2026
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что приготовили для Украины
Владимира Зеленского может устранить его же окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:53:00+03:00
2026-02-23T02:53:00+03:00
2026-02-23T02:59:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
владимир мединский
колумбийский университет
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075626208.html
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир мединский, колумбийский университет, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Колумбийский университет, Мирный план США по Украине
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что приготовили для Украины
Профессор Сакс: Зеленского могут устранить, если он согласится на мир с Россией
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Владимира Зеленского может устранить его же окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала
.
"Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое. Например, на самом деле подписать соглашение, на которое он согласился", — сказал он.
По мнению эксперта, в достижении мира заинтересованы Россия и США.
"Переговоры между США, Россией и Украиной ведутся всерьез, потому что, я думаю, администрация Трампа действительно хотела бы закончить конфликт. <…> Трамп говорит: "Да, я хочу, чтобы конфликт закончился. <…> Мы согласны с позицией России — в Анкоридже, штат Аляска, были достигнуты договоренности". Но потом приходят европейцы или Линдси Грэм и говорят: "Нет-нет, Россия — зло, мы должны что-то сделать." <…> А Зеленский и его банда управляют страной с помощью указов и в условиях тотальной коррупции. Они не хотят заканчивать конфликт", — пояснил Сакс.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог продолжится.