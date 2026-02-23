МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского может устранить его же окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире Владимира Зеленского может устранить его же окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала

"Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое. Например, на самом деле подписать соглашение, на которое он согласился", — сказал он.

По мнению эксперта, в достижении мира заинтересованы Россия и США.

"Переговоры между США, Россией и Украиной ведутся всерьез, потому что, я думаю, администрация Трампа действительно хотела бы закончить конфликт. <…> Трамп говорит: "Да, я хочу, чтобы конфликт закончился. <…> Мы согласны с позицией России — в Анкоридже, штат Аляска, были достигнуты договоренности". Но потом приходят европейцы или Линдси Грэм и говорят: "Нет-нет, Россия — зло, мы должны что-то сделать." <…> А Зеленский и его банда управляют страной с помощью указов и в условиях тотальной коррупции. Они не хотят заканчивать конфликт", — пояснил Сакс.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.