Рейтинг@Mail.ru
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/zapad-2076160952.html
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас - РИА Новости, 23.02.2026
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас
пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:45:00+03:00
2026-02-23T03:45:00+03:00
в мире
украина
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
дмитрий песков
кайя каллас
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052052116_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_2863e65d9ec69b483aa626071e4921ef.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076159212.html
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076151494.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052052116_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_5469fda5e57e49541e6662c1804e4f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дмитрий песков, кайя каллас, европа
В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Европа
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас

BZ: западные лидеры попали в ловушку милитаризации из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Запада ослабли в результате конфликта на Украине, а руководители ЕС совершают ошибку, избегая диалога с Россией, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. <…> Сегодня, когда война вернулась в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?" — задается вопросом автор статьи.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
Вчера, 03:05
По его мнению, гигантские траты Запада на вооружение Украины свидетельствуют о его попадании в стратегическую ловушку.
«

"За четыре года войны "коалиция желающих" вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. <…> Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию", — отмечается в публикации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Кремль неоднократно подчеркивал, что такие инициативы не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Вчера, 01:20
 
В миреУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзДмитрий ПесковКайя КалласЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала