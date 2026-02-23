https://ria.ru/20260223/vonn-2076245391.html
Горнолыжницу Вонн выписали из больницы после падения на Олимпиаде
Горнолыжницу Вонн выписали из больницы после падения на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Горнолыжницу Вонн выписали из больницы после падения на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ее выписали из больницы после перелома большеберцовой кости, полученного в... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:53:00+03:00
2026-02-23T17:53:00+03:00
2026-02-23T17:53:00+03:00
спорт
италия
россия
линдси вонн
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073927791_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_db5a6a7eecebe24b7785a4f8769e2f2b.jpg
https://ria.ru/20260223/tarasova-2076197849.html
https://ria.ru/20260223/olimpiada-2076210903.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073927791_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ee434d6e2787e0fb94485ad294304d3e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, линдси вонн, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Линдси Вонн, Зимние Олимпийские игры 2026
Горнолыжницу Вонн выписали из больницы после падения на Олимпиаде
Горнолыжницу Вонн выписали из больницы после падения на Олимпиаде в Италии
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ее выписали из больницы после перелома большеберцовой кости, полученного в результате падения на Играх в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн
зацепилась рукой и палкой о флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла пять операций.
"Я наконец-то выписана из больницы! После почти двух недель, проведенных в больничной койке практически без движения, я наконец-то достаточно здорова, чтобы переехать в отель. Это еще не мой дом, но это огромный шаг!" - написала Вонн в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская).
"Когда произошла травма, ситуация была довольно сложной во многих отношениях, но, в конце концов, ее удалось взять под контроль. Теперь я сосредоточусь на реабилитации и постепенном переходе от инвалидного кресла к костылям через несколько недель. На заживление всех костей потребуется около года, после чего я решу, хочу ли я удалить все металлические импланты или нет, а затем снова лягу на операцию и наконец-то восстановлю переднюю крестообразную связку", - добавила 41-летняя спортсменка.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.