СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла
03:28 23.02.2026 (обновлено: 09:36 23.02.2026)
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла - РИА Новости, 23.02.2026
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла
Некоторые сведения британских ВВС о перелетах, связанных со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пропали из-за истечения срока... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:28:00+03:00
2026-02-23T09:36:00+03:00
в мире
великобритания
эссекс
джеффри эпштейн
карл iii
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784739_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_fb5e511aca2a99c8e8e9054b78773e2e.jpg
великобритания
эссекс
2026
в мире, великобритания, эссекс, джеффри эпштейн, карл iii, гордон браун
В мире, Великобритания, Эссекс, Джеффри Эпштейн, Карл III, Гордон Браун
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла

Times: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Некоторые сведения британских ВВС о перелетах, связанных со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пропали из-за истечения срока хранения информации, пишет Times.
«

"Три месяца назад столичная полиция начала повторное расследование обвинений в торговле людьми, связанных с Джеффри Эпштейном, однако детективов предупредили, что часть улик была уничтожена. <...> Некоторые рейсы датируются двумя десятилетиями назад, но королевские ВВС хранят списки пассажиров только три месяца, после чего они уничтожаются", — говорится в статье.

Газета подчеркивает, что правоохранительные органы в действительности могут собирать показания персонала аэропортов и прочих возможных свидетелей. Тем не менее из-за существующей политики уничтожения данных им будет сложнее определить, кто из связанных с Эпштейном лиц мог прибыть в Великобританию. Кроме того, трудности могут возникнуть и в установлении даты посещения ими королевства.
При этом в публикации отмечается, что списки пассажиров коммерческих авиаперевозчиков в стране чаще всего сохраняются в течение шести-семи лет.
Накануне издание Telegraph сообщило, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с американцем на британских военных самолетах.
Эндрю находится в центре громкого скандала в течение последних нескольких лет. Так, в 2019-м правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила его в изнасиловании. В марте 2022 года СМИ писали, что экс-принц выплатил ей компенсацию и судебное разбирательство прекратили. При этом сам он вины не признал.
В апреле 2025-го активистку нашли мертвой у себя дома в штате Западная Австралия. В октябре того же года вышли ее посмертные мемуары, где говорится, что один из сексуальных контактов с братом британского короля произошел на частном острове Эпштейна.
В последних опубликованных по делу финансиста файлах также есть упоминания Эндрю. В частности, его компрометирующие фото.
© REUTERS / U.S. Justice DepartmentБританский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / U.S. Justice Department
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Кроме того, там содержится информация о том, что экс-принц тайно пересылал Эпштейну правительственные документы. По данным СМИ, британская полиция создала подразделение для расследования обвинений против Эндрю, к которому подключились уже девять служб.
В начале декабря прошлого года король Британии Карл III лишил брата всех титулов.
Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
В миреВеликобританияЭссексДжеффри ЭпштейнКарл IIIГордон Браун
 
 
