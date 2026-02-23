"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева

"Савелий Коростелев был, можно сказать, в сантиметрах от завоевания олимпийской медали. И если бы он ее выиграл, это был бы удар для всех этих норвежских астматиков с их терапевтическими исключениями. Для них такая конкуренция с его стороны и так-то была колоссальным ударом, ведь им легально разрешено использовать практически любой допинг. Все зависит от того диагноза, который они себе придумают", - сказал Васильев.

"И тот же Йоханнес Клебо для меня никакой не чемпион, никакая не легенда. Потому что на Олимпиаде не было наших сильных ребят, которые бы не позволили ему завоевать столько золотых медалей. У меня нет информации о его терапевтических исключениях, но если он тоже использует их, то о какой легенде может идти речь? Всех тех, кто использует терапевтические исключения и завоевывает олимпийские медали, я считаю мошенниками", - подчеркнул собеседник агентства.