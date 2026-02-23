Рейтинг@Mail.ru
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
Лыжные гонки
 
11:02 23.02.2026
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
Новости
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Применяющие завуалированные запрещенные препараты норвежские лыжники оказались бы в шоке, если бы россиянин Савелий Коростелев завоевал награду на Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
К участию в Играх были допущены только два российских лыжника – Коростелев и Дарья Непряева. Россиянин занял четвертое место в скиатлоне и финишировал на пятой позиции в марафоне на 50 км. Олимпиада проходила 6-22 февраля.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Алыпов считает, что Непряевой было нереально надеяться на медаль Олимпиады
22 февраля, 19:50
«
"Савелий Коростелев был, можно сказать, в сантиметрах от завоевания олимпийской медали. И если бы он ее выиграл, это был бы удар для всех этих норвежских астматиков с их терапевтическими исключениями. Для них такая конкуренция с его стороны и так-то была колоссальным ударом, ведь им легально разрешено использовать практически любой допинг. Все зависит от того диагноза, который они себе придумают", - сказал Васильев.
"И тот же Йоханнес Клебо для меня никакой не чемпион, никакая не легенда. Потому что на Олимпиаде не было наших сильных ребят, которые бы не позволили ему завоевать столько золотых медалей. У меня нет информации о его терапевтических исключениях, но если он тоже использует их, то о какой легенде может идти речь? Всех тех, кто использует терапевтические исключения и завоевывает олимпийские медали, я считаю мошенниками", - подчеркнул собеседник агентства.
Клебо на Олимпиаде-2026 завоевал шесть золотых медалей из шести возможных, став первым спортсменом, выигравшим такое количество наград высшей пробы на одной Олимпиаде. Норвежец теперь является 11-кратным олимпийским чемпионом - самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Вчера, 09:33
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
