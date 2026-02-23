https://ria.ru/20260223/vasilev-2076190333.html
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
Применяющие завуалированные запрещенные препараты норвежские лыжники оказались бы в шоке, если бы россиянин Савелий Коростелев завоевал награду на Олимпийских... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T11:02:00+03:00
2026-02-23T11:02:00+03:00
2026-02-23T11:02:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_a49d66a4f6ff62b354f129516f8ccf81.jpg
https://ria.ru/20260222/alypov-2076124551.html
https://ria.ru/20260223/vasilev-2076177640.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_6ea5ad2bd15c6cbd00db74652c1c8190.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
Васильев: норвежцев хватил бы удар, если бы Коростелев выиграл медаль на Играх
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Применяющие завуалированные запрещенные препараты норвежские лыжники оказались бы в шоке, если бы россиянин Савелий Коростелев завоевал награду на Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
К участию в Играх были допущены только два российских лыжника – Коростелев
и Дарья Непряева
. Россиянин занял четвертое место в скиатлоне и финишировал на пятой позиции в марафоне на 50 км. Олимпиада проходила 6-22 февраля.
«
"Савелий Коростелев был, можно сказать, в сантиметрах от завоевания олимпийской медали. И если бы он ее выиграл, это был бы удар для всех этих норвежских астматиков с их терапевтическими исключениями. Для них такая конкуренция с его стороны и так-то была колоссальным ударом, ведь им легально разрешено использовать практически любой допинг. Все зависит от того диагноза, который они себе придумают", - сказал Васильев.
"И тот же Йоханнес Клебо для меня никакой не чемпион, никакая не легенда. Потому что на Олимпиаде не было наших сильных ребят, которые бы не позволили ему завоевать столько золотых медалей. У меня нет информации о его терапевтических исключениях, но если он тоже использует их, то о какой легенде может идти речь? Всех тех, кто использует терапевтические исключения и завоевывает олимпийские медали, я считаю мошенниками", - подчеркнул собеседник агентства.
Клебо на Олимпиаде-2026 завоевал шесть золотых медалей из шести возможных, став первым спортсменом, выигравшим такое количество наград высшей пробы на одной Олимпиаде. Норвежец теперь является 11-кратным олимпийским чемпионом - самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.