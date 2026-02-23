Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде

«

"Наши ребята достойно выступили на Олимпийских играх. Да, конечно, нам хотелось бы другого результата, но ведь по известным причинам никто из них не смог целенаправленно подготовиться к Олимпиаде. Наших спортсменов допустили к участию в соревнованиях только в самый последний момент, и было сложно от них ожидать более успешного выступления. Тем не менее я считаю, что все ребята – просто молодцы", - сказал Васильев.