Рейтинг@Mail.ru
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/vasilev-2076177640.html
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российские спортсмены на достойном уровне вели себя и выступили на... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T09:33:00+03:00
2026-02-23T09:33:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
никита филиппов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20260222/kommentatory-2076142557.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, никита филиппов, спорт
Зимние Олимпийские игры 2026, Никита Филиппов, Спорт
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде

Васильев: российские спортсмены достойно выступили на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российские спортсмены на достойном уровне вели себя и выступили на Олимпиаде-2026 в Италии, не обращая внимания на различные унижения в свой адрес.
К Олимпийским играм было допущено всего 13 россиян, которые выступали в нейтральном статусе. Спортсмены завоевали одну награду, серебряным призером стал ски-альпинист Никита Филиппов. Олимпиада проходила 6-22 февраля.
«
"Наши ребята достойно выступили на Олимпийских играх. Да, конечно, нам хотелось бы другого результата, но ведь по известным причинам никто из них не смог целенаправленно подготовиться к Олимпиаде. Наших спортсменов допустили к участию в соревнованиях только в самый последний момент, и было сложно от них ожидать более успешного выступления. Тем не менее я считаю, что все ребята – просто молодцы", - сказал Васильев.
"Наши спортсмены достойно и с высоко поднятой головой вели себя на Олимпийских играх. Несмотря на различные мерзости и унижения, которым они были подвергнуты", - добавил собеседник агентства.
Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
22 февраля, 23:31
 
Зимние Олимпийские игры 2026Никита ФилипповСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала