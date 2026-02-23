https://ria.ru/20260223/vasilev-2076177640.html
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российские спортсмены на достойном уровне вели себя и выступили на... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T09:33:00+03:00
2026-02-23T09:33:00+03:00
2026-02-23T09:33:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
никита филиппов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20260222/kommentatory-2076142557.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, никита филиппов, спорт
Зимние Олимпийские игры 2026, Никита Филиппов, Спорт
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Васильев: российские спортсмены достойно выступили на Олимпиаде
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российские спортсмены на достойном уровне вели себя и выступили на Олимпиаде-2026 в Италии, не обращая внимания на различные унижения в свой адрес.
К Олимпийским играм было допущено всего 13 россиян, которые выступали в нейтральном статусе. Спортсмены завоевали одну награду, серебряным призером стал ски-альпинист Никита Филиппов
. Олимпиада проходила 6-22 февраля.
«
"Наши ребята достойно выступили на Олимпийских играх. Да, конечно, нам хотелось бы другого результата, но ведь по известным причинам никто из них не смог целенаправленно подготовиться к Олимпиаде. Наших спортсменов допустили к участию в соревнованиях только в самый последний момент, и было сложно от них ожидать более успешного выступления. Тем не менее я считаю, что все ребята – просто молодцы", - сказал Васильев.
"Наши спортсмены достойно и с высоко поднятой головой вели себя на Олимпийских играх. Несмотря на различные мерзости и унижения, которым они были подвергнуты", - добавил собеседник агентства.