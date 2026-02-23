https://ria.ru/20260223/ukraina-2076273931.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 23.02.2026
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:36:00+03:00
2026-02-23T21:36:00+03:00
2026-02-23T21:36:00+03:00
кривой рог
днепропетровская область
страна.ua
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_112:0:1202:613_1920x0_80_0_0_0e03b359f287e2e45fe4bfb03e17862d.jpg
https://ria.ru/20260223/vzryv-2076270931.html
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_134:0:951:613_1920x0_80_0_0_e5b187d0a343e1af3f6ecfc68f866dbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, днепропетровская область, страна.ua, в мире
Кривой Рог, Днепропетровская область, Страна.ua, В мире
В Кривом Роге прогремели взрывы
Страна: в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы