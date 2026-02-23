На Украине чиновник за взятки помогал избежать мобилизации

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Чиновник военкомата в Днепропетровской области на Украине за взятки помогал военнообязанным избежать мобилизации, сообщили в офисе генпрокурора.
"В Каменском в рамках расследования схемы незаконного оформления непригодности к военной службе предъявлено обвинение должностному лицу районного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, подозреваемый безосновательно вносил изменения в информационную систему, что позволяло военнообязанным избегать розыска и мобилизационных мероприятий. Ему предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды.
"В сентябре 2025 года чиновник получил 500 долларов США от председателя военно-врачебной комиссии этого же ТЦК. Она уже фигурирует в деле о массовой продаже решений о непригодности к службе. Во время обысков у нее изъяли более 300 тысяч долларов. Подозреваемая находится под стражей без права залога", - добавили в офисе генпрокурора.