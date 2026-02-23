На Украине чиновник за взятки помогал избежать мобилизации

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Чиновник военкомата в Днепропетровской области на Украине за взятки помогал военнообязанным избежать мобилизации, сообщили в офисе генпрокурора.

По информации ведомства, подозреваемый безосновательно вносил изменения в информационную систему, что позволяло военнообязанным избегать розыска и мобилизационных мероприятий. Ему предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды.