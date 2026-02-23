https://ria.ru/20260223/ukraina-2076196027.html
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 390 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь... РИА Новости, 23.02.2026
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки
