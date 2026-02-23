Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 390 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.