Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 23.02.2026 (обновлено: 16:38 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076196027.html
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 23.02.2026
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 390 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:47:00+03:00
2026-02-23T16:38:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
сергеевка
новоалександровск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61478b9b803f825bc07755b7edca9834.jpg
россия
доброполье (город)
сергеевка
новоалександровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ebb5c2d285e943c9bb8f2c16fb2175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, доброполье (город), сергеевка, новоалександровск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Доброполье (город), Сергеевка, Новоалександровск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о продвижениях группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 390 военных в зоне действия "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 390 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двухаэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровска, Кучеров Яр, Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДоброполье (город)СергеевкаНовоалександровскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала