Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
13:56 23.02.2026 (обновлено: 13:57 23.02.2026)
Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ
Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ
Мужчина, на выходных пытавшийся проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, был одержим файлами по делу скандально... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:56:00+03:00
2026-02-23T13:57:00+03:00
в мире
сша
флорида
северная каролина
дональд трамп
джеффри эпштейн
сша
флорида
северная каролина
в мире, сша, флорида, северная каролина, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Флорида, Северная Каролина, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ

TMZ: мужчина, пытавшийся проникнуть в дом Трампа, был одержим делом Эпштейна

© REUTERS / Marco BelloБашня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Marco Bello
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Мужчина, на выходных пытавшийся проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, был одержим файлами по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и был сторонником президента, пишет в понедельник портал TMZ со ссылкой на собственное расследование.
"Вооруженный мужчина, застреленный агентами Секретной службы возле резиденции президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в воскресенье, был одержим делом Эпштейна, а также активно поддерживал Трампа, выяснил TMZ", - говорится в публикации.
23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
Вчера, 08:00
Авторы ссылаются на сообщение от середины февраля, в котором Остин Такер Мартин говорит своему коллеге, что после ознакомления с файлами Эпштейна понял, что "зло реально и его ни с чем не спутать".
"Лучшее, что могут сделать такие люди, как ты и я, - это использовать то небольшое влияние, которое у нас есть. Расскажи другим людям о том, что слышал о досье Эпштейна и о том, что правительство делает в связи с этим", - написал он, призывая коллегу к большей огласке информации, содержащейся в документах.
Источники, работавшие с Мартином, рассказали порталу, что он стал одержим файлами Эпштейна после их публикации в конце января и переживал из-за якобы заметания проблемы "под ковер", из-за чего влиятельные люди остались безнаказанными.
"В то же время Остин открыто говорил о своей христианской вере и политических взглядах. Нам сказали, что он регулярно выражал поддержку Трампу, а в конце прошлого года говорил коллегам, что считает Трампа сильным лидером", - пишет портал, добавляя, что люди, знакомые с Мартином, описывали его как благонамеренного, но разочарованного, особенно в экономике.
22.02.2026
В США опознали мужчину, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде
22 февраля, 23:16
Отмечается, что он также пытался основать на работе профсоюз, но никто к нему не присоединился.
В ночь на воскресенье вооруженный белый мужчина с канистрой проник в Мар-а-Лаго, его ликвидировали агенты секретной службы, когда он направил в их сторону дробовик. Позднее правоохранительные органы опознали мужчину. Им оказался 21-летний Остин Такер Мартин из города Камерон, штат Северная Каролина, мать которого накануне объявила его пропавшим.
23.02.2026
Полиция сопровождала экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна, пишут СМИ
Вчера, 09:38
 
