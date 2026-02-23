Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Мужчина, на выходных пытавшийся проникнуть с оружием в имение президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, был одержим файлами по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и был сторонником президента, пишет в понедельник портал TMZ со ссылкой на собственное расследование.

"Вооруженный мужчина, застреленный агентами Секретной службы возле резиденции президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в воскресенье, был одержим делом Эпштейна , а также активно поддерживал Трампа, выяснил TMZ", - говорится в публикации

Авторы ссылаются на сообщение от середины февраля, в котором Остин Такер Мартин говорит своему коллеге, что после ознакомления с файлами Эпштейна понял, что "зло реально и его ни с чем не спутать".

"Лучшее, что могут сделать такие люди, как ты и я, - это использовать то небольшое влияние, которое у нас есть. Расскажи другим людям о том, что слышал о досье Эпштейна и о том, что правительство делает в связи с этим", - написал он, призывая коллегу к большей огласке информации, содержащейся в документах.

Источники, работавшие с Мартином, рассказали порталу, что он стал одержим файлами Эпштейна после их публикации в конце января и переживал из-за якобы заметания проблемы "под ковер", из-за чего влиятельные люди остались безнаказанными.

"В то же время Остин открыто говорил о своей христианской вере и политических взглядах. Нам сказали, что он регулярно выражал поддержку Трампу, а в конце прошлого года говорил коллегам, что считает Трампа сильным лидером", - пишет портал, добавляя, что люди, знакомые с Мартином, описывали его как благонамеренного, но разочарованного, особенно в экономике.

Отмечается, что он также пытался основать на работе профсоюз, но никто к нему не присоединился.